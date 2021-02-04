 

Главу оргкомитета Игр в Токио обвинили в сексизме

04.02.2021, 6:00, Новости дня
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Глава организационного комитета «Токио-2020» и бывший премьер-министр Японии Есиро Мори допустил возможность ухода в отставку после скандала, разгоревшегося вокруг его сексистских высказываний, сообщают местные СМИ.

Мори заявил, что «должен взять на себя ответственность (за высказывания), и если призывы к (…) отставке усилятся, вероятно, (ему) придется покинуть пост (главы оргкомитета)», передает ТАСС со ссылкой на газету Mainichi Shimbun.

Бывший глава японского правительства в беседе с изданием назвал свои высказывания неосторожными, извинившись. При этом публично извинения глава оргкомитета на данный момент не приносил.

Общественный резонанс вызвало заявление Мори о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях якобы приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, так как, по его мнению, женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

В частности, он обратил внимание на Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени – по его словам, заседания федерации стали идти в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в ее составе.

По данным японского общественного телевидения, непосредственно на заседании оргкомитета «Токио-2020» никто из почти 50 участников никак не прокомментировал высказывания Мори и не попытался ему возразить. Однако в соцсетях поднялась волна негодования и были озвучены призывы к Мори уйти в отставку из-за сексистских высказываний.

Отметим, что темой заседания оргкомитета была готовящаяся реформа его устава, которая должна увеличить число женщин в составе комитета до 40%.



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