Движение поездов на «фиолетовой» линии метро в Москве приостановили

04.02.2021, 6:00, Новости дня

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Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» было приостановлено из-за проверки инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

На участке от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов, передает ТАСС.

Приостановка связана с необходимостью проверки инфраструктуры. Пассажиров просят пользоваться наземным транспортом, а также МЦД-2.

Накануне машинист поезда на этой линии заметил искрение кабеля в тоннеле между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино» (противоположенный край ветки). Для проверки инфраструктуры временно приостанавливали движение поездов, а затем увеличивали интервалы их движения.

По информации источника в экстренных службах, в тоннеле произошло короткое замыкание, которое было ликвидировано машинистом поезда.