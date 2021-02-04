 

В компании Microsoft рассказали о последствиях отказа от Windows 7

04.02.2021, 5:24, Новости дня
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После того как была прекращена поддержка ранее очень популярной операционной системы Windows 7, в компании Microsoft зафиксировали рост доходов от продажи лицензий на Windows 10 сразу на 24%.

Аналитики указывают на то, что спрос на новые более мощные компьютеры и прочие электронные устройства в мире остается стабильным. Теперь же, когда Windows 7 уходит в прошлое, возникает дополнительная потребность в покупке новой техники у людей, которые еще минимум несколько лет могли использовать старую.

Вместе с Windows 10 идет и другое программное обеспечение. А это значит, что спрос на него также растет. Словом, обычным отключением от поддержки старой операционной системы разработчик в буквальном смысле слова стимулировал развитие рынка.



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