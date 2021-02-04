В инфекционной больнице Запорожья произошел пожар. Погибли четверо

04.02.2021, 2:38, Новости дня

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В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Об этом сообщает местное издание 061.ua.

Пожар, по информации издания, начался в 23.25 3 февраля. Загорелся пятиэтажный корпус, по предварительной информации, погибло четыре человека.

Информацию о погибших агентству “Интерфакс-Украина” подтвердили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работают спасатели, ведется эвакуация пациентов больницы. О причинах пожара не сообщается.

По словам очевидцев, языков пламени не было, люди заметили сильное задымление.

По информации телеканала “Перший Запорізький”, погибли медик и три пациента.

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