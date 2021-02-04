“Пытается переиграть реальность”. В Офисе президента прокомментировали решение Верховного Суда по Тупицкому

04.02.2021, 1:44, Новости дня

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Отказ Верховного Суда Украины в открытии производства по делу об отстранении от должности главы Конституционного Суда Александра Тупицкого является “очень красноречивым”. Об этом в комментарии НВ сказал 3 февраля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть реальность, в которую он сам себя завел. Этически он уже не может быть ни главой Конституционного Суда, ни судьей Конституционного Суда”, – считает он.

По словам Подоляка, чем раньше Тупицкий признает это, тем лучше будет для всех.

“Никакие махинации и попытки обжалований ему не помогут”, – заявил советник главы ОПУ.

1 февраля в Верховный Суд поступил иск Тупицкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности. 3 февраля Верховный Суд Украины отказал в открытии производства. В суде отметили, что юрисдикция административных судов не распространяется на дела, отнесенные к юрисдикции КСУ.

28 декабря 2020 года Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ 19 января заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как “ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях”. 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

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