 

Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля на ТЭС

04.02.2021, 1:30, Новости дня
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Ситуация с запасами энергетического угля по всей Украине критическая, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света, сообщила пресс-служба национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей», – сообщается на сайте комиссии.

По данным НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 уменьшились в 5,7 раза – до 436,8 тыс. тонн. «48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях – Луганской и Славянской ТЭС», – уточнили в комиссии.

Вместе с тем, по данным министерства энергетики Украины, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс. тонн. Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше, чем годом ранее (2,4 миллиона тонн).

«Согласно пункту 40 лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства», – подчеркнули в НКРЭКУ.

Ранее Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет около 200 МВт·ч, свидетельствуют данные компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго». 

В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды. 

Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.



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