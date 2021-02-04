Грызлов заявил, что предложения Украины о переходном периоде для Донбасса “нарушают Минские соглашения”

04.02.2021, 0:50, Новости дня

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Полномочный представитель президента России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов 3 февраля заявил РИА, что законопроект Украины “О государственной политике переходного периода”, касающийся реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, якобы “грубо нарушает минские соглашения”.

По словам представителя РФ, проект закона якобы “нарушает Минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии” против жителей Донбасса со стороны Украины.

Грызлов также заявил, что “по существу” законопроект министерства временно оккупированных территорий якобы предусматривает односторонний выход Украины из Минских соглашений.

Минреинтеграции опубликовало текст законопроекта “О государственной политике переходного периода” 11 января 2021 года. Срок принятия предложений и замечаний к документу должен был завершиться 29 января, однако позже ведомство продлило срок общественного обсуждения до 5 февраля.

После сбора предложений законопроект будет доработан и направлен на рассмотрение Верховной Рады.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.





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