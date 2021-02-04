На Украине предупредили о возможных провокациях после закрытия телеканалов

04.02.2021, 0:36, Новости дня

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На Украине возможны силовые провокации со стороны внешних и внутренних сил после вступления в силу указа главы президента Владимира Зеленского о запрете ряда украинских телеканалов, сообщил советник министра внутренних дел страны Зорян Шкиряк.

«Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», – приводит его слова ТАСС.

Шкиряк подчеркнул, что подразделения полиции и Национальной гвардии будут жестко реагировать в рамках своих полномочий на любые попытки совершения преступлений, призывов к массовым беспорядкам, а также «провоцирование силовых и насильственных действий».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о введении санкций не имеет никакого отношения к другим телеканалам, и на Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу, сообщается на сайте офиса главы государства.

По его словам, санкции были применены в связи с четким обоснованием «финансирования из РФ и сотрудничеством с террористическими организациями».

Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.