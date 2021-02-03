 

“Ходят подозрительные лица”. В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял с балкона по прохожим

03.02.2021, 23:56, Новости дня
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В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял по людям с балкона из травматического пистолета. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Нацполиции на своей странице в Facebook.

В полиции заявили, что к ним на горячую линию обратилась “напуганная прохожая”. Она рассказала, что из дома на улице Соломенской раздаются выстрелы. На указанное место прибыл экипаж патрульных, но на тот момент стрельба прекратилась.

Патрульные опросили очевидцев и вычислили квартиру вероятного стрелка.

“Дверь открыл мужчина. На вопрос инспекторов он ответил, что его родственник владеет травматическим оружием. Гражданин позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним. Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомцам. Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами постоянно ходят подозрительные лица. По требованию патрульных он дал осмотреть предмет, из которого стрелял, и патроны к нему”, – говорится в сообщении.

Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу для изъятия пистолета и предоставления правовой квалификации действий мужчины. Позже инспекторы нашли во дворе предмет, похожий на стреляную гильзу, отметили в полиции.

https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/889867328427005

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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