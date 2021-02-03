Таран и Хомчак поддержали введение санкций против “112 Украина”, NewsOne и ZIK

03.02.2021, 21:16, Новости дня

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Персональные санкции против тех, кто ведет деструктивную деятельность на территории Украины в интересах третьих государств, призваны усилить устойчивость Украины к внешним угрозам. Такое заявление 3 февраля сделал министр обороны Украины Андрей Таран, пишет пресс-служба Минобороны.

“В вопросах обороны Украины не может быть двусмысленности. Война Российской Федерации против Украины имеет свое информационное измерение. Агрессор все годы нашей независимости применяет против Украины свою пропагандистскую машину, а последние семь лет его СМИ стали буквально оружием массового информационного поражения”, – прокомментировал Таран.

Он считает, что продвижение вражеских нарративов не может быть замаскировано под свободу слова.

“Недвусмысленная аффилированность с государством-агрессором вынуждает к решительным шагам ради защиты отечественного информационного пространства. Поэтому, эти санкции в первую очередь усиливают устойчивость и обороноспособность государства”, – подчеркнул глава Минобороны Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак присутствовал на заседании Совета национальной безопасности и обороны, на котором были введены санкции, и проголосовал за них. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

По информации пресс-службы, некоторые СМИ сообщили, что Хомчак не поддержал решение СНБО.

“Просим представителей СМИ проверять информацию перед обнародованием, пользоваться официальными источниками и не допускать искажения фактов и манипулирования общественным мнением”, – заявили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1840521039450478

Таран и Хомчак являются членами СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗ тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Глава СНБО Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Телеканалы заявили о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.

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