“Эпицентр” планирует отстроить сгоревший в Первомайске торговый центр в течение года

03.02.2021, 17:40, Новости дня

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Торговая сеть “Эпицентр” планирует отстроить сгоревший в Первомайске торговый центр в течение года. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба компании.

“Вследствие трагедии в Первомайске город остался без стратегического торгового объекта, а люди – без работы. Мы будем пытаться в течение года отстроить торговый центр, а все 73 работника ТЦ получат возможности перевода в ближайшие “Эпицентры”: в Умани, Кропивницком, Николаеве”, – заявила сооснователь компании “Эпицентр” Галина Герега.

В сети заявили, что рассмотрят возможность приобретения специализированной техники для пожарного депо Первомайска.

Согласно сообщению, работники торгового центра в Первомайске получат необходимую психологическую помощь. В течение месяца в сети дважды в неделю намерены проводить дополнительное обучение противопожарной безопасности для персонала, отмечается в сообщении.

Трое пострадавших сотрудников получили медицинскую помощь и находятся дома. Раненый нападавшим охранник пришел в сознание после операции, отметили в компании.

“Представители компании были у пострадавшего в больнице, предоставили необходимую финансовую поддержку и находятся на связи с его семьей”, – уточняет пресс-служба.

2 февраля в здании “Эпицентра” в Первомайске случился пожар, охвативший площадь 4 тыс. м². Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. Огонь тушили два отделения государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана.

Полиция установила, что поджог устроил мужчина, который пришел в торговый центр с ножом и топором. Он также ранил двух охранников “Эпицентра”, которые пытались его задержать.

Мужчина заявил, что хотел отомстить владельцу “Эпицентра” за то, что тот “отрезал уши, носы у детей и женщин – геноцидом украинцев занимался”. Поджигателю грозит пожизненное заключение.

Согласно данным Opendatabot, ООО “Эпицентр К” принадлежит Александру и Галине Герегам (51,3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0,73%).

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