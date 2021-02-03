Роскомнадзор выявил в соцсетях 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции

03.02.2021, 17:04, Новости дня

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В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«В период проведения незаконных массовых протестов 23 и 31 января мы наблюдали целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в этих протестных мероприятиях. В иностранных социальных сетях мы видели довольно массовые призывы к протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних. Сразу по выявлении таких фактов администрациям этих интернет-площадок были направлены уведомления о необходимости удаления запрещенного контента», – передает его слова РИА «Новости».

«В целом могу отметить, что мы выявляли порядка 2,5 тыс. таких призывов, их удалили. И можно сказать, в какой-то степени протестную активность снизили, по крайней мере – со стороны несовершеннолетних», – отметил Зайцев.

Ранее Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

Несанкционированные акции состоялись в воскресенье в Москве и других крупных городах России. Аналогичные акции проходили и 23 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.