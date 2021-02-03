Робопес Spot получил руку-манипулятор

03.02.2021, 16:50, Новости дня

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Инженеры компании Boston Dynamics решили усовершенствовать свое знаменитое изделие – робота-собаку. Всемирно известный робопес Spot теперь обзавелся механической рукой, что существенно расширило функционал машины.

Представители Boston Dynamics разместили в сети видеоролик, в котором показали, что теперь может делать их робот. Теперь он может подбирать с поверхности разные вещи и относить их в определенные места.

Напомним, что ранее робопса использовали, в основном, для мониторинга на больших территориях. Например, он мог постоянно бегать по периметру, контролируя систему безопасности, или собирать данные с каких-то датчиков, установленных на отдаленных друг от друга агрегатах.