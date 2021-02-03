 

Робопес Spot получил руку-манипулятор

03.02.2021, 16:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Инженеры компании Boston Dynamics решили усовершенствовать свое знаменитое изделие – робота-собаку. Всемирно известный робопес Spot теперь обзавелся механической рукой, что существенно расширило функционал машины.

Представители Boston Dynamics разместили в сети видеоролик, в котором показали, что теперь может делать их робот. Теперь он может подбирать с поверхности разные вещи и относить их в определенные места.

Напомним, что ранее робопса использовали, в основном, для мониторинга на больших территориях. Например, он мог постоянно бегать по периметру, контролируя систему безопасности, или собирать данные с каких-то датчиков, установленных на отдаленных друг от друга агрегатах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Количество отравившихся школьников в Подмосковье резко возросло

06.07 / Опубликована переписка историка Соколова с убитой аспиранткой

08.07 / Смартфон Nokia 1 обновили до ОС Android 10

03.10 / Британцы восхитились российскими спецназовцами

21.07 / Газпром задумался о выпуске «вечных» облигаций

23.11 / Названы самые престижные профессии в России

04.01 / Компания AMD работает над созданием новой 3D-карты Radeon RX 6800 ES

17.10 / Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов

05.07 / С начала лета в Москве появилось 5 тысяч новых вакансий

18.12 / Украинский «Энергоатом» решил подать в суд на Россию по активам в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска