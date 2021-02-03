Проведены первые испытания 100-гигабитного Интернета

03.02.2021, 16:50, Новости дня

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Новая технология позволила компаниям Nokia и Vodafone закончить совместную разработку невероятно быстрой системы интернет-соединения. Скорость достигает фантастического значения в 100 гигабит в секунду, сообщает источник.

Также в сети появилась информация о том, что разработчики уже испытали эту систему. Судя по имеющейся информации, процесс прошел по намеченному плану и завершился успешно.

Как поясняют эксперты, для увеличения скорости передачи данных до указанных значений была использована технология РОN или пассивной оптической сети. 100 Гбит/с – это потенциально возможная скорость. На самом деле, во время испытания большую часть времени передача данных шла в четыре раза медленнее. Однако и этот результат специалисты считают невероятным.