 

Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью

03.02.2021, 16:46, Новости дня
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Украинский ведущий Анатолий Анатолич 1 февраля разместил в Instagram Stories совместное селфи со своей матерью Людмилой Яцечко.

Ведущий отметил, что фото было сделано во время похода в театр. Анатолий Анатолич позировал с матерью на фоне немногочисленных зрителей в защитных масках. 

“С мамой в Молодом театре. Ждем выхода на сцену [украинской актрисы и коллеги] Лилии Ребрик”, – подписал он публикацию. 

В комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал, что его  мать переехала в Киев полтора года назад и сейчас живет “в трех минутах” от его дома.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

В микроблоге ведущий отметил, что это было первое посещение театра за время пандемии коронавируса. 

“Зал заполнен на 50%. Атмосфера прекрасна. Ходите в театр. Дарите цветы”, – поделился он эмоциями.

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Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции “Хит FM”, затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, “1+1”, “Прямий”.

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале “Украина”. Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал “Зе Интервьюер”, где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары две дочери – Алиса (2011) и Лолита (2013).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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