Бюст Гитлера изъяли с аукциона во Франции

03.02.2021, 16:10, Новости дня

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Прокуратура города Родез на юге Франции изъяла партию предметов, изготовленных в нацистской Германии, которую собирались продать на местном аукционе, среди лотов был бронзовый бюст Адольфа Гитлера, информирует радио France Bleu.

Аукцион был назначен на 4 февраля. Его часть, посвященная Третьему рейху, состояла из нескольких десятков лотов: бронзовый бюст Гитлера, бляхи ремней, жетоны и другие предметы, передает РИА «Новости».

Совет избранных представителей евреев Франции (CRIF) посчитал, что проведение торгов в таком виде означает «апологию нацизма» и обратился в прокуратуру. В Совете намерены в дальнейшем также обращаться в надзорное ведомство в случае появления на публичных торгах лотов с нацистской символикой.

Прокурор Оливье Набуле рассказал, что по словам аукционистов и владельцев спорных лотов, они не имели намерения оправдывать военные преступления и преступления против человечности. Сам коллекционер является простым любителем военной истории, собирающий связанные с ней предметы любого происхождения, сказал прокурор.

Ранее на аукционе в Нюрнберге попытались продать пять картин, авторство которых якобы принадлежит Адольфу Гитлеру, однако покупателей на них не нашлось.