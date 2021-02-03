«Адмирал Катасонов» зашел в порт Греции

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03.02.2021, 16:10, Новости дня
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Российский фрегат «Адмирал Катасонов» с кораблями Северного флота зашел в греческий порт Пирей, об этом сообщило российское посольство в этой стране.

«Суперсовременный российский фрегат «Адмирал Касатонов» с группой кораблей Северного флота ВМФ РФ зашел в порт Пирей. Вооружение фрегата «Адмирал Касатонов» включает, в том числе, пусковой комплекс крылатых ракет большой дальности «Калибр». Весь экипаж был вакцинирован российской вакциной от коронавируса «Спутник V», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».

Также в Пирей зашел спасательный буксир Северного флота «Николай Чикер».

Этот дальний поход стал первым для «Адмирала Катасонова», сообщили в пресс-службе СФ. Там отметили, что он проходит под флагом начальника штаба соединения ракетных кораблей СФ капитана первого ранга Владислава Малаховского. Поход начался 30 декабря 2020 года.

В январе отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» совершил деловой заход в сирийский порт Тартус.



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