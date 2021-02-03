 

Астрономы обнаружили гигантскую экзопланету

03.02.2021, 15:56, Новости дня
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Как сообщает профильное интернет-издание arXiv.org, данное открытие астрономы сделали при помощи расположенных на земной поверхности телескопов Кека. Обнаружена крупная экзопланета Kepler-1514b, размеры которой в пять раз больше, чем у Юпитера.

Самое интересное, что звезда Kepler-1514, вокруг которой она вращается, меньше нашего Солнца, отмечают ученые.

Это открытие удалось сделать благодаря тому, что планета прошла перед своим светилом, создав соответствующую тень. Ранее это же событие удалось запечатлеть более десяти лет назад. Но тогда ученые не смогли удостовериться в существовании большой планеты. Астрономы считают, что плотность на ней очень высока. При этом ее астрономический год в полтора раза меньше, чем наш. Также у данного небесного тела необычная орбита.



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