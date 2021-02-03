В Евросоюзе одобрительно отнеслись к решению СНБО Украины о санкциях – посол

03.02.2021, 15:52, Новости дня

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В Евросоюзе позитивно оценили решение о санкциях против телеканалов ZIK, NewsOne и “112 Украина”. Об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий 3 февраля во время онлайн-заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое транслировалось на канале Кабмина в YouTube.

“Чувствительным остается вопрос санкций. И на этом пути нам стоит четко формулировать досье, если мы бы хотели иметь более эффективную реакцию Евросоюза. Могу сказать, что сегодня, начиная с самого утра чрезвычайно одобрительно отнеслись в Европейской комиссии, Службе внешней политики к вчерашнему решению СНБО по нашим санкциям, и уже есть непосредственно пока что неофициальная реакция. Однако думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную реакцию”, – сказал он.

По словам посла, “важно правильно это позиционировать”.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что за если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях “принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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