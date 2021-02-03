 

В Евросоюзе одобрительно отнеслись к решению СНБО Украины о санкциях – посол

03.02.2021, 15:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Евросоюзе позитивно оценили решение о санкциях против телеканалов ZIK, NewsOne и “112 Украина”. Об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий 3 февраля во время онлайн-заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое транслировалось на канале Кабмина в YouTube.

“Чувствительным остается вопрос санкций. И на этом пути нам стоит четко формулировать досье, если мы бы хотели иметь более эффективную реакцию Евросоюза. Могу сказать, что сегодня, начиная с самого утра чрезвычайно одобрительно отнеслись в Европейской комиссии, Службе внешней политики к вчерашнему решению СНБО по нашим санкциям, и уже есть непосредственно пока что неофициальная реакция. Однако думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную реакцию”, – сказал он.

По словам посла, “важно правильно это позиционировать”.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и  пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что за если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк. 

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. 

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях “принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Жителей Вильнюса призвали запастись таблетками йода из-за запуска БелАЭС

30.06 / Светлана Тихановская: «Первым моим шагом будет добиваться освобождения всех политзаключенных» 

14.01 / Компания Samsung расширяет сотрудничество с AMD

11.09 / Иммунную систему кораллов разрушило загрязнение воды

09.12 / Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали»

25.12 / Зеленский хочет, чтобы первые 100-200 тыс. доз вакцины от коронавируса Украина получила в январе

13.08 / Мнение: Запад боится наказания Лукашенко

04.09 / Пятилетняя девочка погибла под Вологдой при попытке защитить мать

28.06 / Разработана уникальная адаптивная оптика для микроскопии

12.09 / В РПЦ посоветовали поскорее прививаться от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска