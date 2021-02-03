В Кабмине пообещали украинцам “проверенную и безопасную вакцину” от COVID-19

03.02.2021, 15:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украину поставят только безопасную и проверенную вакцину от коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 3 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Уже в ближайшие недели Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX, она будет использоваться врачами, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом […] В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других странах. Уверяю, что все, кто изъявит желание сделать бесплатную прививку, получат такую возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации”, – уточнил Шмыгаль.

По его словам, инфраструктуру для вакцинации уже подготовили.

“Будет работать 500 мобильных бригад. Первые 50 начнут работу в этом месяце во всех регионах страны. Кроме того, на начальном этапе будет развернуто 1500 прививочных кабинетов и 50 центрах в крупных городах. Все будут работать более 4 тыс. таких кабинетов по всей Украине”, – сказал Шмыгаль.

С начала кампании по иммунизации в мире сделали более 104 млн прививок от коронавирусной инфекции. В Украине вакцинация пока не началась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину ориентировочно 15 февраля. Речь идет о 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech. Всего в рамках COVAX Украина рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной “первого миллиона” доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 “от ведущей мировой компании”. Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на 2 февраля в мире сделали уже более 101 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 64 странах.

Согласно результатам социсследования группы “Рейтинг”, проведенного 14–16 января 2021 года, 56% украинцев не готовы прививаться от СOVID-19, 52% высказались против прививки даже бесплатной вакциной.

По данным опроса, проведенного 13–18 января исследовательской компанией Active Group, четверть украинских медиков не считают обязательной массовую вакцинацию населения от COVID-19.

—