 

Минкульт будет просить YouTube закрыть каналы “112 Украина”, ZIK и NewsOne – Ткаченко

03.02.2021, 15:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство культуры и информационной политики Украины направит в YouTube решение Совета нацбезопасности Украины о санкциях в отношении нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Об этом в Telegram 3 февраля сообщил глава министерства Александр Ткаченко.

“Министерство направит в компанию YouTube решения СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” с просьбой закрыть их страницы на YouTube. Ведь эти каналы – в эфирной, спутниковой или интернет-трансляции – представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины. Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен – популярная платформа должна знать, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент”, – заявил он.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и  пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что за если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк. 

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. 

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях “принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Le Monde – тень «фрексита» не исчезла — во Франции сильны идеи о независимости

28.08 / Помпео выразил беспокойство по поводу китайских рыболовных судов у Галапагосских островов

16.09 / Внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ вслед за его младшим сыном

13.09 / Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

09.08 / «Новые британцы» устроили нападения с мачете и ножом в Бирмингеме и Лондоне

30.06 / VOAэкспресс 29 июня 2020

13.07 / Программу по переводу автомобилей на газ планируют расширить на всю Россию

22.01 / Глава Пентагона пренебрежительно высказался об F-35

25.08 / Определены сроки швартовных испытаний фрегата «Адмирал Головко»

12.10 / Белорусская оппозиция стала финалистом премии Сахарова 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска