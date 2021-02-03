Минкульт будет просить YouTube закрыть каналы “112 Украина”, ZIK и NewsOne – Ткаченко

03.02.2021, 15:52, Новости дня

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Министерство культуры и информационной политики Украины направит в YouTube решение Совета нацбезопасности Украины о санкциях в отношении нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Об этом в Telegram 3 февраля сообщил глава министерства Александр Ткаченко.

“Министерство направит в компанию YouTube решения СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” с просьбой закрыть их страницы на YouTube. Ведь эти каналы – в эфирной, спутниковой или интернет-трансляции – представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины. Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен – популярная платформа должна знать, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент”, – заявил он.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что за если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях “принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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