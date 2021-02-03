Депутат заксобрания Ленобласти задержан по подозрению во взятке

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03.02.2021, 14:22, Новости дня
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Депутата заксобрания Ленобласти задержали по подозрению в покушении на мошенничество при получении взятки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего депутата законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Подозреваемый знал, что одну из фирм планируют проверить правоохранительные органы, он сообщил об этом представителям компании. Также парламентарий потребовал передать ему 3 млн рублей якобы для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам полиции за прекращение проверки и отказ от возбуждения уголовного дела.

Подозреваемый, по данным следствия, получил 155 тыс. рублей и муляж денежных средств на 2 млн 845 тыс. рублей. После этого его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Ранее в Мордовии задержали местного депутата Вячеслава Брыкова и экс-главу нацбанка региона Александра Тренькина. Их подозревают во взяточничестве.



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