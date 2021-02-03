 

Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот

03.02.2021, 14:04, Новости дня
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Украинская телеведущая Василиса Фролова на своей странице в Instagram опубликовала черно-белые снимки, на которых запечатлена в капюшоне с ушами мыши. Она позировала в черном платье с высоким разрезом, который приподняла, оголяя пах.

На одном из кадров телеведущая запечатлена в черном лакированном плаще, надетом на голое тело. Она продемонстрировала обнаженную грудь и живот.

“А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле? Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение благости и нежности, это понятно. Зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?” – написала она.

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Публикация от VasyaFrolova * (@vasyafrolova)

В ноябре 2020 года ведущая заявила, что ждет первенца, назвав будущего ребенка корониалом. Фролова не сказала, кто является отцом будущего ребенка. 

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении Фролова начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1. Сейчас работает на “Прямом” и ведет эфиры на “Радио НВ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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