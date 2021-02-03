 

В Кремле ответили на вопрос о продлении льготной ипотеки

03.02.2021, 13:28, Новости дня
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Вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% активно обсуждается среди экспертов и в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта позиция Центрального банка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту «пузыря». Существуют и иные точки зрения. Этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, поддерживает ли президент позицию ЦБ о необходимости прекращения этой программы и сохранения ее только в некоторых регионах.

Ранее Банк России выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.

В то же время президент Владимир Путин заметил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования. 



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