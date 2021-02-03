 

Сенат США впервые в истории утвердил открытого гея на пост министра

03.02.2021, 9:36, Новости дня
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Сенат США проголосовал за назначение министром транспорта экс-мэра Саут-Бенда в Индиане Пита Буттиджича, первого открытого гея, утвержденного на пост в американском министерстве. Об этом сообшил телеканал NBC News 2 февраля. 

Буттиджичу поручено продвигать амбициозную программу президента США Джо Байдена по восстановлению инфраструктуры страны и борьбе с изменением климата.  За его кандидатуру проголосовали 86 сенаторов, 13 были против.

Новый министр возглавил ведомство, в котором работают 55 тыс. сотрудников с бюджетом в десятки миллиардов долларов, отметил телеканал. Он пообещал быстро приступить к работе по восстановлению спроса на услуги авиалиний, автобусов, городского метро и американской железнодорожной корпорации Amtrak после резкого падения количества пассажиров из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что Буттиджич  будет продвигать “зеленые инициативы” Байдена и поможет контролировать строгие стандарты экономии автомобильного топлива, чтобы сократить выбросы парниковых газов. В конце этого года он планирует выполнить план по климатическим программам в инфраструктуре на 2 трлн долларов. Согласно плану, в США будут ремонтировать дороги, мосты и вводить общественный транспорт с нулевым уровнем выбросов газов. За эти деньги расширят инфраструктуру электромобилей, включая строительство 500 тыс. зарядных станций.

Буттиджич был соперником Байдена на президентских выборах 2020 года, он выдвигался от Демократической партии. Во время праймериз он успел одержать победу в штате Айова, однако 1 марта заявил о решении завершить участие в гонке. Он является первым открытым геем, который вступил в президентскую кампанию.

В сентябре Буттиджич вошел в команду переходного периода и консультационный совет Байдена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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