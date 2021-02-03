Welt – обещания, но не гарантии — Меркель планирует вакцинировать всю Германию до конца лета

03.02.2021, 7:02, Новости дня

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Саммит, посвящённый вакцинации от коронавируса, не дал ответов на подавляющее большинство вопросов, мучающих немцев, — темпы прививочной кампании всё ещё оставляют желать лучшего, передаёт Welt. Настроение участников было испорчено отсутствием каких-либо гарантий со стороны представителей фармацевтических концернов. Однако канцлер Ангела Меркель всё-таки подтвердила свою приверженность обещанию до конца лета обеспечить Германию таким количеством доз вакцины, чтобы прививку мог сделать каждый житель страны.

Тем временем настроение на саммите, посвящённом вакцинации, вероятно, было испорчено. «Что я вообще здесь делаю?», «Это того не стоило!» — высказывания, которые явно бы понравились участникам. Длинные доклады без связывающих обязательств — таков вывод многих. Однако один важный посыл всё же присутствовал: даже если новые вакцины не будут допущены, правительство сдержит своё обещание.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: …что до конца третьего квартала, то есть до конца лета, мы сможем предложить каждому гражданину пройти вакцинацию. Это продолжительный период. И я думаю, что сегодня мы смогли привнести немного реализма, потому что сейчас чуда не произойдёт.

Потому что, по словам Меркель, производить быстрее сразу невозможно, поскольку в Европе просто больше нет заводов, а строительство новых займёт много месяцев. Производители сообщили, что деньгами проблему тоже не решить, отмечает канцлер.

В текущем квартале запланирована поставка всего 18 миллионов доз вакцины. После этого во втором квартале это число должно превысить 77 миллионов. В третьем квартале Германия может ожидать более 126 миллионов доз, а зимой — ещё 100 миллионов.

Проблема: производители не могут точно сказать, в какие дни квартала и сколько доз они смогут доставить. Только так с полной уверенностью можно было бы записываться на прививку. Поэтому федеральные земли намерены смоделировать планы вакцинации, учитывающие различные сценарии поставок, чтобы не приходилось отменять записи на прививки.

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: Сегодня мы приняли решение приобрести с нашими партнёрами как можно быстрее и как можно большее количество доз вакцины, но мы также намерены разъяснить, что это не может произойти в одночасье и что нет никаких гарантий. Компании дали обещания по кварталам, но не стопроцентные гарантии.

Меркель отвергает обвинения в том, что ЕС опоздал и ошибся с заказом. По её словам, разрешение на экстренное применение не выдавалось намеренно, чтобы допуск получили только безопасные вакцины. Кроме того, производители в Европе должны нести ответственность за свои вакцины иначе, чем в США. Переговоры по этому поводу длились долго.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Это решение, в котором я поддерживаю Европейскую комиссию. За эти вопросы об ответственности велась долгая борьба; потому что, если бы что-то случилось, это имело бы огромное значение, во всяком случае, здесь, в Германии, но и также во многих других европейских странах.

Держитесь, весной всё ускорится, но мы этого не знаем. Таков основной посыл саммита, посвящённого вакцинации. На самом деле немного нового, но, по крайней мере, теперь все знают, какой позиции они придерживаются.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2021 года.