Обновленный универсал Ford Focus обнаружен на тестах
03.02.2021, 6:58,
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Пользователям стали доступны шпионские изображения обновленной модели Ford Focus, которая проходит тестовые испытания.
В свою очередь, новый универсал получил название Focus Active за счет приподнятой формы кузова. Вместе с тем прямыми конкурентами в своем сегменте станут Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Отличить новую модель можно по форме головной оптики и ходовым огням, а также решетке радиатора. Производитель не стал выполнять радикально новую модель, попытавшись сохранись оригинальный характер Ford Focus.
На данный момент технические характеристики автомобиля удерживаются в тайне от публики. Кроме того, эксперты прогнозируют, что выход в продажу может состояться не раньше, чем в 2022 году, однако этому должна предшествовать официальная презентация, дата которой пока остается неизвестной.
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