 

На МКС готовятся к встрече первой частной космической миссии

03.02.2021, 6:58, Новости дня
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Как рассказали представители компании Axiom Space, вскоре на Международную космическую станцию прибудет группа астронавтов, полет которых будет организован в рамках первой на сто процентов частной миссии.

Команда будет состоять из четырех человек. Все они, фактически, являются космическими туристами, сообщает организатор полета. Группа погостит на борту МКС восемь дней. Еще двое суток они будут лететь в космическом корабле SpaceX.

Ожидается, что этот полет будет осуществлен в 2023 году, говорят специалисты. Правда, компания Axiom Space для организации полета еще должна оформить все необходимые разрешения, в том числе и на состыковку с Международной космической станцией. Напомним, что SpaceX уже отправляла свой корабль на МКС в прошлом году.



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