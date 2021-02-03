 

Вандал напал на российское генконсульство в Нью-Йорке

03.02.2021, 6:52, Новости дня
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Генконсульство РФ в Нью-Йорке попросило Госдепартамент Соединенных Штатов обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, сообщил сотрудник ведомства.

В диппредставительстве сообщили, что в ходе «антироссийской акции», которая прошла во вторник в Нью-Йорке, неизвестный испачкал фасад здания красной краской. «С 14.00 до 20.00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской», – сообщил сотрудник дипмиссии РИА «Новости».

В диппредставительстве уточнили, что в течение вторника число участников акции варьировалось, максимальное количество достигало около десяти человек. «Общая направленность акции была антироссийская», – отметил сотрудник консульства. Однако источник не уточнил, что именно скандировали или к чему призывали люди. Он добавил, что дипведомство обратилось в правоохранительные органы для обеспечения порядка у здания, однако за все время проведения акции «они не сочли возможным появиться у консульства».

С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства РФ в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. Посольство РФ в США потребовало от Госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском Генконсульстве в Нью-Йорке.



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