Захарова пригласила иностранных дипломатов в Крым

03.02.2021, 5:04, Новости дня

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала присутствовавших на судебном заседании Алексея Навального иностранных дипломатов посетить Крым.

«Вот хочется сказать дипломатам, которые мотивировали свое присутствие (…) на заседании суда тем, что они следят за развитием событий в нашей стране. Хочется пригласить их в Крым. Шесть лет зовем, говорим о том, что там тоже много всего интересного происходит», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что западные дипломаты голосуют в ООН, принимают резолюции, вводят санкции и мотивируют все эти действия Крымом. «Но никак не могут доехать. Очень всех ждем, приглашаем. Тем более видим, насколько они активно и оперативно откликаются на все, что происходит у нас в стране. Не проходите мимо Крыма. Наконец-то у вас возможность самим воочию посмотреть, как там обстоят дела», – подчеркнула дипломат в интервью телеканалу РБК.

30 января американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не намерены ослаблять санкции против Москвы, введенные в связи с воссоединением Крыма с Россией. Ранее новый глава Минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против РФ по Украине и Крыму.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.