 

Захарова пригласила иностранных дипломатов в Крым

03.02.2021, 5:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала присутствовавших на судебном заседании Алексея Навального иностранных дипломатов посетить Крым.

«Вот хочется сказать дипломатам, которые мотивировали свое присутствие (…) на заседании суда тем, что они следят за развитием событий в нашей стране. Хочется пригласить их в Крым. Шесть лет зовем, говорим о том, что там тоже много всего интересного происходит», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что западные дипломаты голосуют в ООН, принимают резолюции, вводят санкции и мотивируют все эти действия Крымом. «Но никак не могут доехать. Очень всех ждем, приглашаем. Тем более видим, насколько они активно и оперативно откликаются на все, что происходит у нас в стране. Не проходите мимо Крыма. Наконец-то у вас возможность самим воочию посмотреть, как там обстоят дела», – подчеркнула дипломат в интервью телеканалу РБК.

30 января американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не намерены ослаблять санкции против Москвы, введенные в связи с воссоединением Крыма с Россией. Ранее новый глава Минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против РФ по Украине и Крыму.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / В ЮАР рассказали о новой мутации коронавируса

12.07 / Три человека пострадали при жесткой посадке самолета в Тверской области

27.10 / В Украине из фонда борьбы с COVID-19 потратили более половины средств

13.01 / “Лекхим” планирует зарегистрировать в Украине китайскую вакцину до 5 февраля

11.08 / На Кубани впервые нашли монету времен правления последнего крымского хана Шахина Гирая

20.09 / Najwyższy Czas – польский политик обвинил Россию в манипуляции историческими фактами

25.07 / От COVID-19 умер врач футбольной сборной Украины

29.07 / Водонаева призналась в бесплодии

28.07 / Конгрессмен США уверена — ради победы на выборах Трамп не побрезгует помощью иностранных держав

16.12 / Sky News – британские власти призывают народ отказаться от одноразовых масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска