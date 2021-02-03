Уровень цифровой зрелости российского бизнеса оценен меньше, чем на тройку

03.02.2021, 4:16, Новости дня

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Профессиональные замеры методом социологического исследования провели представители компаний Abbyy и PwC «Digital IQ 2020». Их, в частности, интересовал вопрос: насколько высок уровень цифровой зрелости среди представителей российского бизнеса?

Полученный ответ, конечно же, не шокировал, но немного разочаровал. Средняя оценка цифровой грамотности среди людей, от которых зависит состояние экономики и конкурентоспособность страны, составляет 2,8 балла из пяти возможных.

Сами российские предприниматели в большинстве своем считают, что не используют возможности современных цифровых технологий в полной мере. Однако интерес к сфере ИТ они все-таки проявляют. По крайней мере, 94% готовы инвестировать в технологии.