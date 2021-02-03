Юрист: Решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному

03.02.2021, 4:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Доводы защиты Навального о том, что его приговор по делу «Ив Роше» якобы отменен Европейским судом по правам человека, являются необоснованными. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова.

«Следует отметить, что установленное Европейским Судом нарушение положений Конвенции при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела является в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации основанием для возобновления производства по этому делу ввиду новых обстоятельств, –считает юрист. – Такое производство было возобновлено».

Она отметила, что рассмотрев материалы дела, президиум Верховного Суда не усмотрел основания для отмены судебных решений по длу «Ив Роше» в отношении братьев Навальных. «Приговор содержит описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий совершенных виновными преступлений. Приговор Замоскворецкого суда Москвы от 30 декабря 2014 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 февраля 2015 в отношении Навального Олега Анатольевича и Навального Алексея Анатольевича были оставлены без изменения», – напомнила Спиридонова.

Она также прокомментировала замену испытательного срока Алексею Навальному на реальный: «Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности, может быть вынесено решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда».

Во вторник в Мосгорсуде прошло выездное заседание, где было рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – сообщил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.

ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что РФ отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.