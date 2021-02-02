Американский сенатор анонсировал санкции против причастных к заключению Навального

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02.02.2021, 23:42, Новости дня
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Американский сенатор от Республиканской партии и бывший кандидат на пост президента Митт Ромни 2 января на своей странице в Twitter заявил, что на рассмотрение Сената вынесут вопрос введения санкций против России из-за заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

“Сильные лидеры не должны сажать оппонентов, чтобы сохранить власть. Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина заключил его в тюрьму после фиктивного процесса”, – подчеркнул сенатор.

Strong leaders don’t have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We’ll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL

— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021

Ромни заявил, что резолюции с санкциями против причастных к отравлению и тюремному заключению Навального вынесут на голосование на этой неделе.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля заменил условный срок для Навального по делу “Ив Роше” на реальный. Его отправят в колонию общего режима. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, наказание составит два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании “Ив Роше” и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у “Многопрофильной процессинговой компании”. В декабре 2015 года Алексей Навальный заявлял о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального ФСИН пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных были почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали “Открытые медиа”.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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