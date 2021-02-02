Видео: Как снять санкции с «Северного потока – 2»

02.02.2021, 22:46, Новости дня

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Новый президент США Джо Байден желает найти общий язык с Германией по проекту «Северный поток – 2» и даже готов снять с него часть санкций. В обмен американцы хотят иметь возможность перекрыть газопровод в том случае, если РФ прекратит прокачку газа через Украину.

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