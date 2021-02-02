Представитель ВОЗ в Евросоюзе оценил новые данные о «Спутнике V»

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02.02.2021, 21:52, Новости дня
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Руководитель Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.

«Безопасные и эффективные вакцины – важнейший инструмент в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», – сообщил Клюге в соцсетях, передает РИА «Новости».

Во вторник авторитетный научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V». Эти данные подтверждают высокую эффективность препарата и его безопасность.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.



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