“Красотка в роли наездницы”. Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади

02.02.2021, 20:10, Новости дня

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Экс-участница украинской группы “ВИА Гра”, победительница шоу “Танцы со звездами 7” на “1+1” Санта Димопулос 2 февраля в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена верхом на лошади.

Для прогулки Димопулос выбрала белую рубашку и черные обтягивающие брюки, а на голову надела шлем для верховой езды. Артистка отметила, что находится в Дубае (ОАЭ).

“Красотка в роли наездницы”, – отреагировали на фото подписчики.

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Публикация от * * * (@santadimopulos)

Димопулос родилась в 1987 году в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Димопулос также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Артистка замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. Супруги воспитывают дочь Софию (2019).

В отношениях с украинским шоуменом Андреем Джеджулой Димопулос родила сына Даниэля (2008).

За несколько дней до конной прогулки певица совершила в Дубае прыжок с парашютом в паре с инструктором.

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