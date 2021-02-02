Госдеп США и МИД Украины поговорили о «светлом и зажиточном будущем» украинцев

02.02.2021, 19:22, Новости дня

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В Госдепе США заверили Украину в «мощной экономической и военной поддержке перед лицом российской агрессии». Как пишет «ЛIГА», американский госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подчеркнул важность сохранения прогресса в борьбе с коррупцией и проведения экономических реформ, «которые укрепят украинские институты и обеспечат светлое и зажиточное будущее для всех украинцев».



Reuters

США заверили Украину в «мощной экономической и военной поддержке перед лицом российской агрессии» при новом президенте Джозефе Байдене. Как пишет «ЛIГА», об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США по итогам телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Глава Госдепа акцентировал внимание коллеги на том, что Демократическая и Республиканская партии продолжат поддерживать Украину, и заявил о «приоритете, который США придают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины».

Как пишет начальник пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Блинкен подчеркнул важность сохранения прогресса Украины в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства закона, а также в проведении экономических реформ, «которые укрепят украинские институты и обеспечат светлое и зажиточное будущее для всех украинцев».

Как отмечает издание, Блинкен с Кулебой также обсудили борьбу Украины с эпидемией коронавирусной инфекции и путь «к дипломатическому урегулированию российской агрессии».

Посольство США ответило на оптимистичное заявление Кулебы о «новом дне» отношений между странами так: «С нетерпением ждём этой новой эры американо-украинских отношений. Наше партнёрство долговременное, и США поддерживают ваши евроатлантические амбиции».