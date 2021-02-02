СМИ-иноагентов оштрафовали еще на 2,2 миллиона рублей

02.02.2021, 18:50, Новости дня

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Мировой суд 2 февраля вынес решения по протоколам об административных правонарушениях в отношении СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки информации, общая сумма штрафов составила 2,2 млн рублей, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Мировой суд 2 февраля вынес решения об административном наказании ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов: «Idel.Реалии», «телеканал Настоящее Время», «Сибирь. Реалии», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», – говорится в сообщении.

Наказание, как указывает ведомство, вынесено на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором по ст. 19.34.1 КоАП Российской Федерации.

«Владелец СМИ – ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» – оштрафован на сумму 2 миллиона рублей (четыре протокола по 500 тысяч рублей), гендиректор организации – 200 тысяч рублей (четыре протокола по 50 тысяч рублей)», – отмечает Роскомнадзор.

27 января суд вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях в отношении СМИ-иноагентов, общая сумма штрафов составила 1,1 млн рублей.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призвал Роскомнадзор более активно применять меры ответственности в отношении СМИ – иностранных агентов, нарушающих требования о маркировке своих материалов.

В феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.