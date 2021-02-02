 

Nissan показала новый пикап Frontier на видео

02.02.2021, 18:24, Новости дня
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Японский бренд Nissan поделился тизером, который раскрывает некоторые подробности о новом Nissan Frontier.

В частности, на записи можно увидеть внедорожную модификацию пикапа Frontier, для которого применили в названии приставку Pro-4X. Распознать автомобиль можно по решетке радиатора, прямоугольной форме оптики, дополнительным светодиодным огням, а также задним фонарям. Пока дизайн интерьера салона не раскрывается производителем.

Более того, новый пикап могут оснастить 3,8-литровым бензиновым двигателем, который выдает 314 л.с. мощности. Автомобиль функционирует на 9-ступенчатой автоматической трансмиссии. На рынке появятся модификации с полным или задним приводом в разных комплектациях.



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