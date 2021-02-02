Телеведущая Бородина раскритиковала россиян с зарплатой в 20 тыс. рублей

02.02.2021, 17:56, Новости дня

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Телеведущая Ксения Бородина заявила, что люди с низкими зарплатами сами виноваты в том, что они мало получают.

«Есть выражение, все что происходит в нашей жизни – мы допускаем. Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!» – написала она в своем Instagram.

Бородина призвала людей с низкой зарплатой превратить свою зависть в «позитивную мотивацию».

«Почему вы не хотите пойти и найти другую работу, переучиться, найти подработку? Потому что написать гадость, назвать человека тварью, по причине его дохода – проще, чем заняться собой?» – спросила телеведущая.

При этом она подчеркнула, что лично не пишет «злые анонимки всем из списка Forbes», потому что занята работой.

Среди подписчиков Бородиной мнения разделились. Некоторые считают, что телеведущая права, однако другая часть возражает, что не все так просто, как она описывает.

«Если бы все было так просто, то полстраны были бы миллионерами», – написал пользователь под ником loragrupp.

Ранее Бородина заняла четвертое место в рейтинге российских блогеров, больше всего заработавших на рекламе в Instagram, который составил журнал Forbes. Телеведущая заработала на рекламе 0,77 млн долларов.