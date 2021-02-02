 

Гинцбург обещал защиту от коронавируса на годы после прививки «Спутником V»

02.02.2021, 16:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что российская вакцина «Спутник V» будет защищать от коронавируса два года и более.

«У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия данного вакцинного препарата… будет продолжаться не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более», – передает его слова РИА «Новости».

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Эксперт Fox News успокоил американцев – носить маски годами не придётся, но отказывать от них рано

13.12 / Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе

24.08 / Российские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинэстеразы

19.08 / Шведский эксперт рассказал о двух белорусских сценариях — кровавом и мирном

01.09 / Лидер оппозиции Черногории счел ошибкой санкции против России

05.01 / Британцы создали новую систему технического зрения SCAMP-5D

14.07 / Корабли НАТО вошли в Черное море для военных учений

17.08 / Представитель администрации США: России следует уважать суверенитет Беларуси

04.07 / В Петербурге блогер разбил Lamborghini, который должен был стать призом

27.07 / В МИД России заявили, что флаги ЛГБТ на посольствах являются нарушением международного права

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска