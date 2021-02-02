Гинцбург обещал защиту от коронавируса на годы после прививки «Спутником V»

02.02.2021, 16:08, Новости дня

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что российская вакцина «Спутник V» будет защищать от коронавируса два года и более.

«У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия данного вакцинного препарата… будет продолжаться не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более», – передает его слова РИА «Новости».

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.