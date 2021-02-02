 

«Волонтерская Рота» почтила память павших в Сталинградской битве

02.02.2021, 14:20, Новости дня
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Активисты всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская Рота» почтили память советских воинов, сражавшихся с фашистско-немецким захватчиком в битве под Сталинградом, сообщили в организации.

«В честь годовщины разгрома немецко-фашистстких войск в Сталинградской битве 2 февраля более тысячи активистов «Волонтерской Роты» возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе», – говорится в сообщении на официальной странице движения во «ВКонтакте».

«Сегодня мы чтим память героев Сталинградской битвы, одной из величайших битв в истории Великой Отечественной войны. Победа под Сталинградом стала поворотным событием в ходе Второй Мировой войны. Значение и героизм павших защитников Отечества трудно переоценить», – сообщил лидер «Волонтерской Роты» Антон Демидов.

Он добавил, что нынешнее поколение должно быть достойно памяти предков, «оперативно отражая угрозы, которые встают перед современным обществом ради благополучия и процветания Родины».



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