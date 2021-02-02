Армения пожаловалась на Азербайджан в Европейский суд по правам человека

02.02.2021, 14:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство Армении подало 1 февраля межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщило представительство Армении в ЕСПЧ в Facebook 2 февраля.

Армянская сторона обвиняет Баку в нарушении конвенций ведения боевых действий во время вспышки конфликта в Нагорном Карабахе.

Ереван утверждает, что азербайджанские военные нарушили права жителей Нагорного Карабаха и Армении на свободу и собственность, право на личную и семейную жизнь, на образование, а также ряд других конвенционных прав.

https://www.facebook.com/ECHRARM/posts/251926353107568

Правительство Армении в своей жалобе подняло вопросы защиты прав военнопленных и гражданских, вынужденно перемещенных лиц, раненых и родственников погибших, а также тех, кто потерял имущество во время столкновений. В приложении к жалобе вспомнили о журналистах местных и международных СМИ.

В представительстве отметили, что данный документ является первым межгосударственным заявлением Армении в ЕСПЧ. Ереван собирается предоставить ЕСПЧ “большое количество” доказательств по уже поданным искам.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникали вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

—