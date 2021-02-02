«Вопрос престижа» – распространением «Спутник V» Россия пытается усилить геополитическое влияние

02.02.2021, 13:58, Новости дня

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При помощи вакцины от COVID-19 «Спутник V» РФ стремится повысить своё политическое влияние в Латинской Америке, Восточной Европе и на Балканах, пишет El Periódico. Как отмечает издание, собственная вакцина помогает РФ в соперничестве с ЕС, США и Китаем.



Reuters

Неделю назад, несмотря на заражение коронавирусом, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провёл телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры договорились о поставке Мексике 24 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в течение следующих двух месяцев, пишет El Periódico.

Мексика не единственная латиноамериканская страна, с которой сотрудничает Кремль. В декабре правительство Аргентины подписало контракт на покупку препарата «Спутник V» для вакцинации 10 миллионов граждан. Ещё 5 миллионов доз РФ поставит в Боливию.

Однако распространяет вакцину «Спутник V» Москва не только в Южной Америке, но и в странах Восточной Европы и Балканского региона. При этом выбор Латинской Америки и Восточной Европы экспертам не кажется совпадением. Так, в этих двух регионах РФ активно борется за политическое влияние с двумя основными соперниками — США и ЕС.

«Очевидно, что вакцина используется для получения геополитического влияния, но так делает не только Россия», — заявил директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович, назвавший пандемию «периодом больших перемен, в том числе геополитических».

Латинская Америка, куда препараты, разработанные на Западе, поступают с опозданием, стала основным рынком для распространения разработки Центра им. Гамалеи.

«Будущий баланс сил разыгрывается в Азии, Африке и Латинской Америке; в последнем регионе много государств — членов ООН, и он представляет собой идеальное поле для развития многополярного мира, к которому стремится Кремль», — приводит El Periódico слова эксперта по РФ лондонского Института государственного управления Николаса де Педро.

По словам эксперта, для РФ «это вопрос престижа», так как собственная вакцина ставит страну «на один уровень с крупными международными игроками», такими как ЕС, США или Китай, хотя по политическому влиянию Кремль им уступает.

Более того, в отличие от западных разработок, вакцина «Спутник V» тесно связана с государством, а значит, жители Латинской Америки будут считать Россию страной, спасшей их от COVID-19.

В Восточной Европе контракт на поставку российской вакцины от коронавируса с Российским фондом прямых инвестиций подписала Венгрия. Там сочли необходимым поспешить защитить своих граждан от медленной европейской бюрократии. По словам заместителя директора программы Wider Europe Европейского совета по международным отношениям Джоанны Хосы, хотя основной мотивацией РФ служит желание «продать вакцину как можно большему количеству стран, чтобы укрепить свою «мягкую силу», Москва также приветствует любой шаг, «который предполагает ослабление ЕС».

Пользуется медленной реакцией Брюсселя Москва и на Балканах. Предлагая свою вакцину, РФ стремится «расширить своё присутствие и послать местному населению сигнал о том, что в трудные времена на них можно рассчитывать», полагает координатор программы Wider Europe Европейского совета по международным отношениям Тефта Кельменди.

Особенно показательным издание называет пример Черногории, последней страны, вступившей в НАТО, которая изначально выступала за европейскую разработку, но в итоге обратилась за помощью к РФ из-за отсутствия доступных доз вакцин.

Тем не менее, отмечает El Periódico, как и все вопросы, связанные с международными действиями России, расширение влияния страны при помощи вакцины «Спутник V» не обошлось без полемики. Так, по словам чешского эксперта по вопросам дезинформации Атлантического совета Якуба Каленского, прокремлёвские СМИ приложили «значительные усилия» как для «очернения западных вакцин», так и для «активизации движения против вакцин».