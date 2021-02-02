 

LG выпускает приложение для сопряжения смартфонов с ПК

02.02.2021, 13:54, Новости дня
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Как сообщили представители южнокорейской компании LG, новое приложение для смартфонов Virtoo позволит владельцам мобильных гаджетов, выпущенных под данным брендом, сопрягать их с компьютерами.

Новая программа работает на операционной системе Windows 10. Фактически это аналог приложения «Ваш телефон», ранее предложенного в Microsoft. Однако последнее предназначено для связи гаджетов на Android с ПК на Windows.

По словам экспертов, потребность в создании приложения Virtoo была серьезной, так как после выхода «Вашего телефона» оказалось, что там нет поддержки для смартфонов LG. Это, в свою очередь, существенно снижало конкурентоспособность бренда. Теперь такой серьезный недостаток устранен.



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