Основатель Baring Vostok отказался признать вину

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02.02.2021, 12:32, Новости дня
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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, американец Майкл Калви отказался признать вину в растрате в ходе заседания Мещанского суда Москвы.

«Вину я не признаю. Каких-либо противоправных действий я не совершал… и тем более, не создавал преступную группу», – передает слова бизнесмена РИА «Новости».

Во вторник суд рассматривает дело по существу. Прокурор огласил фабулу предъявленных обвинений, после чего подсудимые выразят свое отношение к нему. После суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

Напомним, в феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с «мошенничества» на равнозначную по своей тяжести «особо крупную растрату».

В ноябре Верховный суд России освободил фигурантов дела основателя Калви, в том числе и его самого.



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