В “Инвестохиллс Веста” заявили, что глава компании не хотел обидеть украиноязычных читателей своим интервью российскому изданию

02.02.2021, 12:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Руководитель украинской финансовой компании “Инвестохиллс Веста” Андрей Волков “не имел намерения обидеть украиноязычных читателей” своим интервью российскому изданию KM.ru, которое вышло 28 января.

Об этом пресс-служба компании заявила в пресс-релизе, который получило издание “ГОРДОН”.

Волков в интервью KM.ru назвал Россию “прекрасной страной с огромным рынком”, а оккупацию Россией Крыма – “воссоединением”. Кроме того, он заверил, что давно знаком с министром юстиции Денисом Малюськой и тот его компании “помогает решать вопросы”.

“Нам оказывает содействие и самый влиятельный и авторитетный министр Арсен Борисович Аваков – этот человек всегда держит данное слово”, – утверждал Волков.

В компании заявили, что “подобные формулировки были использованы российскими журналистами в соответствии с принятыми там нормами и правилами”.

“Поскольку финальный текст интервью не соглашался пресс офисом “Инвестохиллз Веста”, мы не могли повлиять на указанный текст. К тому же указанное интервью рассчитано на российского читателя и не предусматривает распространения в Украине. “Инвестохиллс Веста” и его руководитель Андрей Волков не имели намерений оскорбить украиноязычных читателей и уверяют в том, что и в дальнейшем будут работать на украинском рынке”, – говорится в релизе.

В 2014 году Волков возглавлял Нацкомфинуслуг, а в 2006–2009 годах был главой правления “Альфа-Банка (Украина)”. Журналисты Delo.ua в своем расследовании в 2020 году писали, что его компания судится в судах всех регионов и всех уровней с массой юридических и физических лиц. Основной деятельностью фирмы является выкуп права требования долгов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—