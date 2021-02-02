В Москве возле суда, где рассматривают дело Навального, задерживают людей

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02.02.2021, 12:14, Новости дня
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В Москве возле городского суда, который 2 февраля рассматривает ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному, задерживают людей. Об этом сообщает “Медиазона”.

Речь идет о десятках задержанных. Силовики также досматривают рюкзаки находящихся вблизи Мосгорсуда граждан.

Возле Мосгорсуда продолжаются задержания. Как пишет «Проект», молодой человек успел сказать, что показал полиции журналистcкое удостоверение, но его все равно увели в автозак

Видео: @wwwproektmedia pic.twitter.com/B9uYaeox6M

— Медиазона (@mediazzzona) February 2, 2021

Среди задержанных есть журналисты. В частности, фотограф Дмитрий Марков рассказал из автозака, что специально оставил удостоверение дома и приехал “как гражданин”.

Мужчину с плакатом “Навальный – вор” тоже задержали.

По данным “ОВД-Инфо”, задержали по состоянию на 12.18 (11.18 по Киеву) 121 человека.

В суде началось заседание, на него привезли Навального, поддержать его приехала жена Юлия.

В деле оппозиционера заменили судью. Вместо Юлии Окуневой назначили Наталью Репникову. “Медиазона” отмечает, что “Окунева вообще пропала из списка судей”.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. Его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23-го и 31 января в России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. На них российские силовики произвели в общей сложности более 9 тыс. задержаний.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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