 

В Хмельницкой и Одесской областях полиция задержала фальшивомонетчиков. Они изготовили сотни тысяч поддельных гривен

02.02.2021, 11:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Полиция разоблачила банду фальшивомонетчиков, которые наладили производство и сбыт фальшивых денег в Хмельницкой и Одесской областях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины 1 февраля.

Организаторами группы фальшивомонетчиков, по информации полицейских, оказались 38-летний житель Хмельницкого района, который отбывал наказание за умышленное убийство. В криминальном мире он имеет статус так называемого “смотрящего”. Его сообщником оказался 32-летний одессит, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

Они подобрали себе ряд исполнителей в Хмельницком, Одессе и Одесской области из ранее судимых людей, между которыми четко распределили роли. Одни изготавливали фальшивые купюры, другие перевозили их, а третьи – сбывали. В основном это была национальная валюта номиналом в 500 гривен, уточнили в МВД.

Одновременно в Хмельницкой и Одесской областях правоохранители провели 18 обысков. Они изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, купюры иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие и наркотики.

Некоторые фигуранты получили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины. Одному из них предъявили подозрение по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемым может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. На период досудебного расследования суд взял фигурантов под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, правоохранители устанавливают каналы сбыта фальшивых денег и других причастных к преступной схеме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / США собрались в ближайшие недели ответить на «угрозу» TikTok

19.11 / “Запахи уже сегодня вернулись”. Зеленский признался, что еще болен COVID-19

26.06 / Путин рассказал Макрону, что провел парад Победы

21.08 / Советские чекисты, под каким бы прикрытием ни работали, свято чтут традиции. На главвраче больницы, где лежит Навальный, клейма негде ставить

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

11.07 / Резников: Безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет

10.08 / Роскомнадзор предложил увеличить срок давности за нарушения с персональными данными

16.08 / Сакварелидзе: Кто-то влил Зеленскому в уши, что, мол, нас шантажируют, “Давид хочет идти на генерального прокурора”

09.01 / В мире: Изгнание Трампа из соцсетей будет иметь для США большие последствия

31.07 / Бренд Hyundai анонсировал внедорожник Palisade для РФ и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска