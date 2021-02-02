 

1 февраля на Донбассе боевики пять раз нарушили перемирие – штаб ООС

02.02.2021, 8:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1 февраля боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 2 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“1 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. …Боевых потерь среди наших защитников нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в пригороде Авдеевки боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета, возле Пищевика – из автоматических станковых гранатометов, в районе Новомихайловки – из стрелкового оружия, в районе Пивденного – из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов.

“С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/494769791519090/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Найдены останки древнейшей домашней кошки в Средней Азии

06.07 / Le Monde – труды гонконгских демократов исчезли из библиотек из-за нового закона о безопасности

30.12 / В Перу число инфицирований коронавирусом превысило 1 млн

10.07 / Times – британский врач призвала привести себя в форму перед новой волной COVID-19

01.12 / Авиакомпания Кипра пожаловалась на «дискриминацию» со стороны России

28.06 / “Джокович, умри!” Первую ракетку мира проклинают в Хорватии

09.09 / Бренд Volkswagen рассекретил сразу два универсала Golf нового поколения

22.12 / В РФ отреагировали на призыв устроить в Крыму «Перл-Харбор»

03.08 / Во время археологических раскопок была обнаружена причина последнего оледенения

28.08 / На Украине предложили лишить избирательных прав сотрудничающих с Россией граждан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска