1 февраля на Донбассе боевики пять раз нарушили перемирие – штаб ООС

02.02.2021, 8:42, Новости дня

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1 февраля боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 2 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“1 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. …Боевых потерь среди наших защитников нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в пригороде Авдеевки боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета, возле Пищевика – из автоматических станковых гранатометов, в районе Новомихайловки – из стрелкового оружия, в районе Пивденного – из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов.

“С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – отметили в пресс-центре.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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